Líder mundial no fornecimento de soluções temporárias de energia, resfriamento de processos e climatização, a Aggreko foi fundada em 1962 na Holanda e há mais de 50 anos se consolidou no mercado global estando presente em mais de 100 países.

Atualmente, a frota global de geradores da Aggreko inclui 20 mil equipamentos com as operações de combustível a diesel e a gás natural, com potências de 15 a 1.500 kVA, além do fornecimento de plantas geradoras multi-megawatts de 1 MW até mais de 200 MW. Além disso, a companhia possui a maior frota em capacidade de geração de energia em contêineres no mundo, com quantidade total global de cerca de 9.100 MW - o equivalente à potência de meia usina de Itaipu.

Aggreko no Brasil

Focando no mercado de offshore, a Aggreko iniciou suas atividades no Brasil em 2003, mais precisamente na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, conhecida como a Capital Nacional do Petróleo. Desde então, a companhia oferece soluções customizadas e rentáveis para atender diversos setores que variam desde Papel e Celulose, Óleo e Gás, até Mineração e Eventos.

Através de um grupo de profissionais experientes capacitados para desenhar soluções temporárias especialmente para atender às necessidades específicas de cada cliente, as unidades de negócios da Aggreko no Brasil permitem a disponibilização de soluções capazes de atender a qualquer tipo e tamanho de evento. Os projetos são montados sob medida, com equipamentos e equipes de suporte técnico altamente especializadas, que garantem o fornecimento ininterrupto de energia.

Para Pablo Varela, Chefe-Geral de Vendas e Marketing da Aggreko para a América Latina, é notável que o Brasil seja um mercado em crescimento. “Ainda há muitos setores em expansão no País e a Aggreko pode ser uma parceira estratégica em todas as etapas de crescimento que estão por vir”, diz. De acordo com Varela, o maior potencial de desenvolvimento nos próximos anos está nos segmentos de Petróleo e Gás, Papel e Celulose, Alimentos e Bebidas, Álcool e Açúcar, Químicas e Farmacêuticas, Petroquímicas e refinarias, e facilities. “Como oferecemos soluções de energia e controle de temperatura modulares e móveis, temos capilaridade para atender às necessidades específicas das empresas desses setores de forma customizada em suas diferentes fases”, completa.