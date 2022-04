Líder mundial no fornecimento de soluções temporárias de energia, resfriamento de processos e climatização, a Aggreko foi fundada em 1962 na Holanda e há mais de 50 anos se consolidou no mercado global estando presente em mais de 100 países.

Atualmente, a frota global de geradores da Aggreko inclui 20 mil equipamentos com as operações de combustível a diesel e a gás natural, com potências de 15 a 1.500 kVA, além do fornecimento de plantas geradoras multi-megawatts de 1 MW até mais de 200 MW. Além disso, a companhia possui a maior frota em capacidade de geração de energia em contêineres no mundo, com quantidade total global de cerca de 9.100 MW - o equivalente à potência de meia usina de Itaipu.

Aggreko no Brasil

Focando no mercado de offshore, a Aggreko iniciou suas atividades no Brasil em 2003, mais precisamente na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, conhecida como a Capital Nacional do Petróleo. Desde então, a companhia oferece soluções customizadas e rentáveis para atender diversos setores que variam desde Papel e Celulose, Óleo e Gás, até Mineração e Eventos.

Através de um grupo de profissionais experientes capacitados para desenhar soluções temporárias especialmente para atender às necessidades específicas de cada cliente, as unidades de negócios da Aggreko no Brasil permitem a disponibilização de soluções capazes de atender a qualquer tipo e tamanho de evento. Os projetos são montados sob medida, com equipamentos e equipes de suporte técnico altamente especializadas, que garantem o fornecimento ininterrupto de energia.

Para Pablo Varela, Chefe-Geral de Vendas e Marketing da Aggreko para a América Latina, é notável que o Brasil seja um mercado em crescimento. “Ainda há muitos setores em expansão no País e a Aggreko pode ser uma parceira estratégica em todas as etapas de crescimento que estão por vir”, diz. De acordo com Varela, o maior potencial de desenvolvimento nos próximos anos está nos segmentos de Petróleo e Gás, Papel e Celulose, Alimentos e Bebidas, Álcool e Açúcar, Químicas e Farmacêuticas, Petroquímicas e refinarias, e facilities. “Como oferecemos soluções de energia e controle de temperatura modulares e móveis, temos capilaridade para atender às necessidades específicas das empresas desses setores de forma customizada em suas diferentes fases”, completa.

Mercado de Atuação

A Aggreko é líder no fornecimento temporário de energia no segmento de Petróleo e Gás. Entre as aplicações para o setor estão soluções eficientes para operações em atividades de upstream e downstream, como locação de geradores para o fornecimento de energia confiável para o deckmating de plataformas, geração de energia a bordo das unidades de produção, armazenamento e transbordo (FPSO), e durante interrupções programadas ou emergenciais.

“A companhia atua ainda no fornecimento de bancos de carga para testes em sistemas de geração como turbinas e geradores. O serviço é fundamental para o comissionamento de plataformas na medida em que assegura que as turbinas geradoras de energia estejam em condições adequadas de funcionamento antes do início de sua operação, evitando que precisem ser paralisadas por eventuais problemas e interrompam, assim, o processo produtivo”, explica Varela.

No que diz respeito ao resfriamento de processos, com mais de 1.200 MW à disposição, destaca-se a aplicação em turbogeradores para fornecimento de energia, com o objetivo de ampliar a eficiência, melhorar o rendimento dos equipamentos e, consequentemente, das operações. As soluções de climatização da empresa são frequentemente utilizadas nos segmentos de serviço, eventos e entretenimento, como grandes centros comerciais, shoppings, feiras, shows e grandes eventos culturais esportivos.

Por meio de 211 centros de serviço, a Aggreko atende a clientes que precisam de fornecimentos eficientes, por curto ou indeterminado período de tempo. Nesses locais, a empresa fornece o que chama de Negócios Locais – responsável por cerca de metade da receita do grupo, a empresa fornece equipamentos para a operação dos clientes e se responsabilizam pelos serviços de manutenção.

“No setor de Grandes Projetos, responsável por aproximadamente a outra metade das nossas receitas, operamos como provedores de energia. Instalamos e operamos plantas temporárias de energia e cobramos dos nossos clientes pelo fornecimento da capacidade de geração e pela energia produzida”, resume o Diretor.

Eventos e Entretenimento

A companhia tem ainda vasta experiência no mercado de Eventos e Entretenimento, oferecendo soluções criativas e confiáveis para qualquer tipo de projeto. Entre os casos de sucesso nessa indústria, destaque para cinco edições de Copas do Mundo e 12 Jogos Olímpicos, filmagens em Hollywood, posses presidenciais, turnês e grandes festivais musicais.

Entre os clientes mais recentes estão a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, os XX Jogos da Commonwealth, as tours mundiais do Cirque du Soleil e concessionárias de energia em mais de 50 países, incluindo o Reino Unido, França, Costa do Marfim, Moçambique, Indonésia, Bangladesh, Argentina, Venezuela, Chile e Estados Unidos.

“Orange Excellence”

Voltado para o desenvolvimento constante da sua área operacional, o programa interno “Orange Excellence” tem como objetivo gerar nos colaboradores o reconhecimento da importância da melhoria contínua; promover a educação e a formação dos funcionários; desenvolver e habilitar ferramentas e métodos de trabalho; elaborar projetos de melhoria e resolução de desafios, entre outros.

Para a Aggreko, o programa é uma prioridade nos negócios e tem a participação de todos os gestores da companhia. “De acordo com o plano, cada atividade realizada pela companhia é vista como um processo que pode ser aperfeiçoado por meio do compartilhamento de melhores práticas; do entendimento de que o desperdício precisa ser identificado e eliminado; da resolução científica e permanente dos desafios; e do empoderamento e mobilização das equipes na resolução de problemas”, diz Varela.

Planos de expansão

Para 2016, a meta da companhia é reforçar a atuação nas cidades com mercados-chave: Indústrias, Óleo e Gás, Mineração, Serviços e Eventos. “Na área de Grandes Projetos no Brasil, estamos aumentando a frota instalada e, para o setor de Negócios Locais, a companhia tem um projeto de crescimento em execução para expandir a frota de climatização e resfriamento de processos”, completa Varela.